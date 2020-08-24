هذه جهود دولة الإمارات خلال جائحة كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:16 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت دولة الإمارات، مجانية علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق الخلايا الجذعية.

 

وأطلقت العديد من المبادرات منذ بداية الأزمة عبر تسيير رحلات عاجلة لإجلاء رعايا الدول الصديقة من المناطق المصابة واستضافتهم وتكفلت بعلاجهم وعودتهم إلى بلادهم.

 

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تكلفت برعاية أسر المتوفين جراء "كوفيد - 19" من جميع الجنسيات في الإمارات.

 

ودشنت الإمارات جسور المساعدات الإنسانية لتصل أياديها البيضاء إلى أكثر من 108 دول حول العالم حملت مساعدات طبية وإنسانية عاجلة، على الرغم من كافة التحديات التي أفرزتها الظروف.

 

كما أُسست الإمارات صناديق دعم ضمن جهودها الوطنية الإنسانية منها "صندوق الإمارات - وطن الإنسانية" لتوحيد الجهود الوطنية للتصدي لوباء كوفيد-19.

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