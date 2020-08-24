مدينة نصر للإسكان توافق على عرض مستثمر للاستحواذ على تابعة لها
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:11 م
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم الإثنين ، عن موافقة مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للشركة للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه، والتي تشمل شراء حصة الشركة في رأس مال شركة النصر عدد 12.3 مليون سهم بنسبة 98.37%
وأوضحت البورصة اليوم أن الشركة وافقت أيضاً علي شراء رصيد الدائنية المستحقة لشركة مدينة نصر على شركة النصر للمرافق في 31 يوليو لعام 2020ـ، وكذلك شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأس مال شركة النصر للمرافق وتبلغ 200 ألف سهم بنسبة 1.6%.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020 صافي أرباح خلال الفترة بلغت 482 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 511 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ1.09 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ذكرت الشركة أن أرباحها تراجعت بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 474 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل 511 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وارتفع سعر السهم اليوم بنسبة 4.4% ليصل سعره الي 3.5 جنيه
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