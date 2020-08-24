مدينة نصر للإسكان توافق على عرض مستثمر للاستحواذ على تابعة لها

وأوضحت البورصة اليوم أن الشركة وافقت أيضاً علي شراء رصيد الدائنية المستحقة لشركة مدينة نصر على شركة النصر للمرافق في 31 يوليو لعام 2020ـ، وكذلك شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأس مال شركة النصر للمرافق وتبلغ 200 ألف سهم بنسبة 1.6%.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020 صافي أرباح خلال الفترة بلغت 482 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 511 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ1.09 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.



