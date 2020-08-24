ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 6 أطنان من أحجار الذهب في البحر الأحمر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:12 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق إدفو مرسى علم بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمحافظة البحرالأحمر من ضبط سيارة يستقلها 4 أشخاص سائق، 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتهم 120 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه أن تحوى خام الذهب وزنت 6 طن - جهازى كشف عن المعادن.

بمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم غير المشروع، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.


وفي سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة عين شمس وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد الإعداد للتشاجر مع آخر لخلافات حول الجيرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجرمع (أحد الأشخاص) بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها 


وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

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