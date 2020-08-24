بقيمة مليون ونصف.. إحباط ترويج 225 طربة حشيش في السويس

نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 225 طربة لمخدر الحشيش تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 1،5 مليون جنيه، بالسويس.





فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما (225 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22،500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة، وأضافا بتجهيز مخزن سرى بأبواب السيارة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد ترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1575000– مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيه تقريبًا).





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.





وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.





فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.