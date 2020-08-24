بعد تنفيذ 42 دورا به.. معلومات عن البرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:06 م
البرج
البرج
أحمد القاسم
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تنفيذ 42 دورا بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. هكذا أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الساعات الأخيرة، مما أثار فضول المصريين بشأن معرفة قصة هذا البرج.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن البرج الأيقوني الذي بدأت تظهر ملامحه في العاصمة الإدارية الجديدة:

1- على برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

2- ينفذ بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

3- واحد من 20 ناطحة سحاب تقام بحث المال والأعمال بالعاصمة الجديدة يضم كل منها 12 مبنى للمكاتب التجارية، و5 مبانٍ سكنية، وفندقين راقيين 6 نجوم.

4- يصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، بعدد 78 طابقًا، وسوف يصبح فريدًا من نوعه، من حيث الارتفاع والتصميم والتنفيذ، على المستويين المصري والإفريقي.

5- بدأ العمل رسميا في حفر أرض مشروع البرج في يوم 2 مايو عام 2018، أما أعمال البناء والتشييد، الفعلية، فقد بدأت في يوم 25 فبراير عام 2019، بصب 18 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، على مدار 38 ساعة متواصلة، لتسجل أكبر " لبشة" خرسانية من نوعها فى قارة إفريقيا.

6- من المتوقع الانتهاء من بناء البرج الأيقوني في 13 يناير عام 2022، حسب تصريح المهندس جيان شون وي المدير التنفيذي للمشروع.

7- تم التخطيط له ليكون على شكل مسلة فرعونية والشكل الخارجي سيكون زجاجيًّا وسيضم البرج فندق وشقق سكنية ومكاتب إدارية كذلك سوق تجاري، سوق للذهب، سوق للالكترونيات، مجمع سينما ومسرح، حلبة تزلج على الجليد ومهبط مروحيات.

8- ويتكون البرج الأيقوني من ثلاثة أجزاء مختلفة، بدايتها هو مبنى إداري للبرج والعاصمة، كما أنه سيحتضن مقرًّا جديدًا للبنك المركزي المصري، ومطبعة مركزية للنقود، بالإضافة إلى مقر جديد للبورصة المصرية، والجزء الذي يليه سيضم شققًا سكنية، أما الجزء الأخير فسيضم فنادق 6 نجوم.

9- يستخدم في بناءه أفضل مواد الفولاذ والخرسانة، اختيرت بعد إجراء دراسات موسَّعة لتأكيد من مطابقتها لأحدث وأكثر معايير الجودة والأمان العالمي.


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