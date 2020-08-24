اعتقال 83 شخصاً في باريس بعد نهائي دوري الأبطال

كشفت الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، أنها ألقت القبض على 83 شخصاً، خلال أعمال شغب اندلعت عقب هزيمة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام بايرن ميونخ الألماني.









ذكرت شرطة باريس في تغريدة على تويتر، أنها ألقت القبض على 83 شخصاً في أحداث الشغب التي اندلعت بالعاصمة الفرنسية عقب هذه الهزيمة.









وأعرب المشجعون الذين أثاروا الشغب عن خيبة أملهم لهذه الخسارة، وذلك خلال تجمعهم بالقرب من إستاد "بارك دو برنس"، أو "حديقة الأمراء"، وكذلك بالقرب من قصر الإليزيه.









وشهدت أحداث الشغب مصادمات مع الشرطة حول الإستاد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتشدين الذين اصطحبوا معهم الألعاب النارية.









وقام مثيرو الشغب بحرق بعض إطارات السيارات، وحطموا النوافذ والمتاجر في شارع الشانزليزيه.









وفي المقابل، نزل المشجعون في مدينة ميونخ الألمانية إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريقهم باللقب الأوروبي،

واستكمال الثلاثية.









وهذه هي المرة الثانية التي يستكمل فيها بايرن الثلاثية في موسم واحد، حيث نجح في هذا عام 2013.