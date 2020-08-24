محافظ الفيوم: سجلنا صفر إصابات بكورونا الفترة الماضية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تفاصيل تعامل المحافظة مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت احتواء أزمة كورونا وهى أزمة في غاية الصعوبة.





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم سجلوا إصابات بفيروس كورونا بالمحافظة بعد 4 أسابيع من ظهور أول إصابة في مصر، منوها بأن معدل الإصابة بالمحافظة كان مرتفع جدا خلال فترة من الفترات.





وأضاف أنهم افتتحوا مستشفى عزل خاصة بالمحافظة، لافتا إلى أنهم استخدموا المدارس في عدد من الأنشطة كصرف المعاشات.





ولفت إلى أن معدل الإصابات في المحافظة انخفض الفترة الماضية، وهناك أيام تم تسجيل صفر إصابات بها.





وفي سياق منفصل، عقد قد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشُكلة لدراسة الأثر البيئى لمشكلات الصرف الصحى والصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، والإجراءات التى يمكن تطبيقها لإنقاذ بحيرة قارون، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.





قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن اجتماع المحافظ، جاء تفعيلًا لقرارات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الجارى بشأن المتابعة الدورية لجميع المحطات والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، والذى تم خلاله الاتفاق على المرور على 14 محطة للصرف الصحى تستقبل الصرف الصناعي، منها محطة كوم أوشيم، وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد المنشآت التى تقوم بالصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى بالمناطق الصناعية ومنها منطقة كوم أوشيم، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، بالتوازى مع المرور على باقى المحطات التى تستقبل الصرف الصناعى بالوجه البحرى والفيوم.





وأكد محافظ الفيوم على أهمية تضافر الجهود، حتى تؤدى اللجنة عملها على الوجه الأمثل فى الوصول إلى حل متكامل لمشكلة الصرف الصحى والصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك كخطوة هامة فى الحفاظ على بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئى بالبحيرة، كونها تتمتع بأهمية سياحية واقتصادية كبيرة لأهالى المحافظة.



