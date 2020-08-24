غدًا.. عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان أغنية "هنعمل لغبطيطة"

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يستعد المطرب الشعبي عمر كمال، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم"هنعمل لغبطيطة" غدًا، والأغنية تعد ديو غنائيًا بينه وبين صديقه الفنان حسن شاكوش.



وكان عمر كمال قد أعلن عن موعد طرح الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع"إنستجرام".



نشر عمر كمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلًا:"بكرة التلات الأغنية هتنزل، كام واحد مستني".



و كان عمر كمال قد قرر تأجيل طرح تلك الأغنية بسبب وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، حيث كان من المقرر طرحها يوم الخميس الماضي عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".



وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.