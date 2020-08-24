غدًا.. عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان أغنية "هنعمل لغبطيطة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يستعد المطرب الشعبي عمر كمال، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم"هنعمل لغبطيطة" غدًا، والأغنية تعد ديو غنائيًا بينه وبين صديقه الفنان حسن شاكوش.

وكان عمر كمال قد أعلن عن موعد طرح الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع"إنستجرام".

نشر عمر كمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلًا:"بكرة التلات الأغنية هتنزل، كام واحد مستني".

و كان عمر كمال قد قرر تأجيل طرح تلك الأغنية بسبب وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، حيث كان من المقرر طرحها يوم الخميس الماضي عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

أخبار تهمك

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

منذ ساعة و 24 دقيقة

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ ساعة الا ربع

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

11:01 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى