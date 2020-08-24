فايلر يركز على التسديد قبل لقاء الجونة

قام يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخيص وحدات تدريبية متنوعة لثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير في مران اليوم الاثنين.





وحصل اللاعبون على تدريبات خاصة بالتصويبات بعيدة المدى، وأيضا العرضيات بالإضافة إلى وحدة بدنية مكثفة.





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خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويبات على المرمي في نهاية مران الفريق صباح اليوم .





وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أمام المرمى؛ من أجل التسديد في فقرة فنية جاءت ضمن الوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.





ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.











