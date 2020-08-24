خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:57 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة.

وأضاف: «الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية».

وأوضح عبد الحفيظ أن «الشيخ» نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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رياضة الاهلي اخبار الرياضة احمد الشيخ

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