خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:57 ص
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة.
وأضاف: «الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية».
وأوضح عبد الحفيظ أن «الشيخ» نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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