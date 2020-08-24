في تسجيل نادر... أمينة رزق تتحدث: يوسف وهبي له "شخصيتين" وضرب بعض الزملاء



ولذلك نقوم بنشر مقطع لتسجيل صوتي نادر لها في حديث مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة والذي سجل في عام ١٩٨٠.



وتحدثت فيه راهبة السينما المصرية أمينة رزق عن الفنان الكبير الراحل يوسف وهبي، وقالت ان لديه شخصيتين في الواقع يتعامل بهم شخصية المخرج القوية في المسرح وشخصيته بعيدا عن الفن والتي شبهتها بالطفل المرح.

وأضافت أنه في بعض الأوقات تعدي بالضرب لبعض الزملاء الفنانين في المسرح.



الجدير بالذكر أن الراحلة امينة رزق قدمت العديد من الأفلام السينمائية والاعمال المسرحية المهمة، والتي اشتهرت بدور الأم في أكثر أعمالها توفت في مثل هذا اليوم ٢٤ أغسطس لعام ٢٠٠٣.

تحل ذكري وفاة الفنانة الكبيرة أمينة رزق "راهبة السينما المصرية" كما لقبت اليوم ٢٤ أغسطس، والتي أوهبت حياتها للفن فقط.