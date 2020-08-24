القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عودة نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بعد أن توقفت 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بفرص عمل تصل إلي 7599 للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب تصل إلي 6500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وبوليصة تأمين ضد الحوادث، ومواصلات وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 20 شركة ومصنع خاص في جميع المحافظات من الآن حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال محمد سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأضاف الوزير أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، وتابع: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التى تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبلهم".

وكشف وزير القوى العاملة عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 300 سائق رخصة خاصة مهنية، و100 ضابط أمن، و3000 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط، و3000 عامل نظافة مؤهل إعدادية، و250 فني صيانة تبريد وتكييف وكهرباء وسباكة ومصاعد مؤهل وبدون، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

كما تشمل الفرص محاسبين تكاليف، ومدير موارد بشرية، وأمن، وفني لحام ودوكو وبرادة وفيبر، ومشرف أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، ويليفري، وعامل خدمات، ومندوبين، وسائقين، وشيف، ومسئول ائتمان، ومراقب أمن صناعي، ومراقب أمين إداري، وأمني مخزن، وفني كهرباء وصيانة ثلاجة، وميكانيكي معدات زراعية، وجرارات، ومكابس وفني كاوتش وكهربائي معدات.
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

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محمد سعفان فرص عمل للمواطنين فرص عمل للشباب فرص عمل القوى العاملة

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