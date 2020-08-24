البيطريين: الاستعلام عن المقرات الانتخابية عبر موقع النقابة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إمكانية استعلام كافة الأعضاء على مستوى المحافظات، عن لجانهم الانتخابية، للتصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المقبل، الموافق 26 أغسطس 2020، من خلال الموقع الرسمى للنقابة، من هنا





ويتيح الرابط للأعضاء، من خلال كتابة رقم القيد الخاص بكل عضو، من الإطلاع على أخر عام لسداد اشتركات النقابة، والمبالغ مستحقة الدفع، والنقابة الفرعية التابع لها العضو، بالإضافة إلى مقر اللجنة الانتخابية، ورقمها، وتسلسل العضو فى الكشوفات.





وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.





ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.





وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.





هذا وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لإجراء انتخابات التجديد النصفى 2020، علي متابعة الاستعدادت اللازمة لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، والمقرر لها يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى 55 لجنة للتصويت فى 26 محافظة، تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.



