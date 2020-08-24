البيطريين: الاستعلام عن المقرات الانتخابية عبر موقع النقابة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
Advertisements
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إمكانية استعلام كافة الأعضاء على مستوى المحافظات، عن لجانهم الانتخابية، للتصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المقبل، الموافق 26 أغسطس 2020، من خلال الموقع الرسمى للنقابة، من هنا

ويتيح الرابط للأعضاء، من خلال كتابة رقم القيد الخاص بكل عضو، من الإطلاع على أخر عام لسداد اشتركات النقابة، والمبالغ مستحقة الدفع، والنقابة الفرعية التابع لها العضو، بالإضافة إلى مقر اللجنة الانتخابية، ورقمها، وتسلسل العضو فى الكشوفات. 

وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

هذا وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لإجراء انتخابات التجديد النصفى 2020، علي متابعة الاستعدادت اللازمة لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، والمقرر لها يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى 55 لجنة للتصويت فى 26 محافظة، تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن اللجنة تأكدت من استكمال مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، بعد التوافق عليها جميعا مع النقابات الفرعية، موضحا أنه تم تغيير بعض المقرات لضمان الحيادية والشفافية مع كل المرشحين بالانتخابات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتخابات البيطرين المسافات الآمنة اللجان الانتخابيه الفجر التصويت بالانتخابات البيطيريين

أخبار تهمك

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

كافة التفاصيل حول انتخابات التجديد النصفي للبيطريين (تقرير)

لجنة انتخابات البيطريين: لا نية لتأجيل موعد التصويت حتى الآن

البيطريين تعلق اجتماعات مجلس النقابة بسبب كورونا

"البيطريين" تطالب المرشحين بوقف الحملات الانتخابية لمواجهة كورونا

نقابة البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفي حتى 24 يوليو

استعدادا للتجديد النصفي للبيطريين.. اعرف كيفية إدلائك بصوتك في الانتخابات؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

11:01 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى