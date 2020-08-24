الفلبين تسجل 4686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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سجلت الفلبين، اليوم الاثنين، تسجيل، 4686 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و 13 حالة وفاة أخرى، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلبينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 194252 حالة، تم تسجيل أكثر من 60٪ منها الشهر الماضي، فيما بلغت الوفيات 3010، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت الفلبين يوم الأحد، تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32 وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 2998.

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