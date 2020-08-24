الفلبين تسجل 4686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين، اليوم الاثنين، تسجيل، 4686 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و 13 حالة وفاة أخرى، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلبينية.

سجلت الفلبين، اليوم الاثنين، تسجيل، 4686 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و 13 حالة وفاة أخرى، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلبينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 194252 حالة، تم تسجيل أكثر من 60٪ منها الشهر الماضي، فيما بلغت الوفيات 3010، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 194252 حالة، تم تسجيل أكثر من 60٪ منها الشهر الماضي، فيما بلغت الوفيات 3010، حسبما أوردت وكالة "رويترز".