إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)

نفذت الوحدات المحلية لمركزي إدكو والمحمودية عدد 72 قرار إزالة تعديات على مساحة 7684 متر مربع بالتنسيق مع قوات الشرطة، تنفيذا لتعليمات محافظ البحيرة باستمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجارى المائية ومنافعها.





وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة عبارة عن مباني وزراعات على مصرف الطلمبات الرئيسى بزمام هندسة صرف ادكو بمساحه 3487 متر مربع، وبالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز المحموديه تم تنفيذ عدد 62 قرار ازالة على ترعة المحمودية بزمام هندسة ري المحمودية وهي عبارة عن 40 قرار ازاله لمباني بالطوب الابيض والخرسانة بمسطح 2592 متر مربع وعدد 22 قرار ازاله لزراعات بمسطح 1605 متر مربع.





كما قامت مديرية الرى بالبحيرة بمتابعة استكمال الأعمال بعملية تأهيل ترعة الإشرافية من النخلة بهندسة رى أبو حمص بالاداره العامه لرى البحيرة، والبدء في اعمال احلال وتجديد كوبرى المصب مصرف 4 وجاري اعمال التشوينات ضمن عمليه الأعمال الصناعيه اللازمه لتوسيع وتعميق المصارف الفرعية، وكذا متابعة الأعمال الختامية الخاصة بإحلال وتجديد عدد 2 بوابة بترعة الناصرى الآخذة من ترعة المحمودية بهندسة كفر الدوار.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.