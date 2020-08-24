إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:37 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إسلام أمين
Advertisements
نفذت الوحدات المحلية لمركزي إدكو والمحمودية عدد 72 قرار إزالة تعديات على مساحة 7684 متر مربع بالتنسيق مع قوات الشرطة، تنفيذا لتعليمات محافظ البحيرة باستمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجارى المائية ومنافعها.

وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة عبارة عن مباني وزراعات على مصرف الطلمبات الرئيسى بزمام هندسة صرف ادكو بمساحه 3487 متر مربع، وبالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز المحموديه تم تنفيذ عدد 62 قرار ازالة على ترعة المحمودية بزمام هندسة ري المحمودية وهي عبارة عن 40 قرار ازاله لمباني بالطوب الابيض والخرسانة بمسطح 2592 متر مربع وعدد 22 قرار ازاله لزراعات بمسطح 1605 متر مربع.

كما قامت مديرية الرى بالبحيرة بمتابعة استكمال الأعمال بعملية تأهيل ترعة الإشرافية من النخلة بهندسة رى أبو حمص بالاداره العامه لرى البحيرة، والبدء في اعمال احلال وتجديد كوبرى المصب مصرف 4 وجاري اعمال التشوينات ضمن عمليه الأعمال الصناعيه اللازمه لتوسيع وتعميق المصارف الفرعية، وكذا متابعة الأعمال الختامية الخاصة بإحلال وتجديد عدد 2 بوابة بترعة الناصرى الآخذة من ترعة المحمودية بهندسة كفر الدوار.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على 7684 متر مجاري مائية بالبحيرة (صور)

أخبار تهمك

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ 42 دقيقة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

منذ ساعة و 22 دقيقة

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

11:01 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى