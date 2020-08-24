عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:34 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن نجم القلعة الحمراء سيغيب عن مواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم في بطولة الدوري المصري.

وأضاف عبد الحفيظ أن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.

وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي؛ للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 14نقطة عن أقرب منافسيه.



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وليد سليمان سيد عبد الحفيظ رياضة الاخبار الرياضة

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