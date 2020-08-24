عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:34 ص
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن نجم القلعة الحمراء سيغيب عن مواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم في بطولة الدوري المصري.
وأضاف عبد الحفيظ أن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.
وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي؛ للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 14نقطة عن أقرب منافسيه.
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