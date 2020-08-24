لجان مرور على المخابز للتأكد من التعقيم ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات بسفاجا (صور)

كلفت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، للمرور الميدانى على المخابز للتأكد من عدم التلاعب فى المواصفات التموينية لرغيف الخبز.





أوضحت "رئيس المدينة" أن اللجنة بقيادة سكرتير المدينة قامت بالمرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز من حيث الشكل والحجم والوزن ونظافة أدوات العجين والتزام العمالة بالمخابز بإرتداء الكمامات والجوانتى وتطهير وتعقيم ارضيات المخابز.





وأكد رضوان ان حركة المخابز منتظمة وحركة بيع وتداول الخبز لمنع حدوث أية تكدسات أو تزاحم من المواطنين أمام المخابز مع مراعاة وجود مسافات بينية بينهم للحصول على الخبز فى اقل وقت، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهه فيروس كورونا المستجد.





مشددةً على استمرار التفتيش على المخابز للتأكد من انتظام عملية بيع الخبز بسهولة ويسر دون زحام او تجمعات للمواطنين حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



