لجان مرور على المخابز للتأكد من التعقيم ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات بسفاجا (صور)
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:35 ص
محمد طه
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كلفت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، للمرور الميدانى على المخابز للتأكد من عدم التلاعب فى المواصفات التموينية لرغيف الخبز.
أوضحت "رئيس المدينة" أن اللجنة بقيادة سكرتير المدينة قامت بالمرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز من حيث الشكل والحجم والوزن ونظافة أدوات العجين والتزام العمالة بالمخابز بإرتداء الكمامات والجوانتى وتطهير وتعقيم ارضيات المخابز.
وأكد رضوان ان حركة المخابز منتظمة وحركة بيع وتداول الخبز لمنع حدوث أية تكدسات أو تزاحم من المواطنين أمام المخابز مع مراعاة وجود مسافات بينية بينهم للحصول على الخبز فى اقل وقت، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهه فيروس كورونا المستجد.
مشددةً على استمرار التفتيش على المخابز للتأكد من انتظام عملية بيع الخبز بسهولة ويسر دون زحام او تجمعات للمواطنين حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.