لجان مرور على المخابز للتأكد من التعقيم ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات بسفاجا (صور)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
كلفت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، للمرور الميدانى على المخابز للتأكد من عدم التلاعب فى المواصفات التموينية لرغيف الخبز. 

أوضحت "رئيس المدينة" أن اللجنة بقيادة سكرتير المدينة قامت بالمرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز من حيث الشكل والحجم والوزن ونظافة أدوات العجين والتزام العمالة بالمخابز بإرتداء الكمامات والجوانتى وتطهير وتعقيم ارضيات المخابز. 

وأكد رضوان ان حركة المخابز منتظمة وحركة بيع وتداول الخبز لمنع حدوث أية تكدسات أو تزاحم من المواطنين أمام المخابز مع مراعاة وجود مسافات بينية بينهم للحصول على الخبز فى اقل وقت، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهه فيروس كورونا المستجد. 

مشددةً على استمرار التفتيش على المخابز للتأكد من انتظام عملية بيع الخبز بسهولة ويسر دون زحام او تجمعات للمواطنين حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ 42 دقيقة

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجمه عن مباراة الجونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

08:34 ص

تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو)

11:01 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى