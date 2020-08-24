المشدد 7 سنوات للمتهمين فى أحداث عنف الضاهر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:34 ص
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم إبراهيم حنفي عبد الغفار وآخر في أحداث عنف منطقة الظاهر، حيث عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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