الأرصاد: لن نشهد مفاجآت في حالة الطقس الأيام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف اليوم عن المعدلات الطبيعية، ولكن السواحل الشمالية مازالت تشهد حالة من الاعتدال.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة وهو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم، منوها بأنه سيكون هناك نشاط للرياح ليلا خلال الفترة المقبلة.





وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس لن يشهد أي ظواهر جوية مفاجئة على مدار الستة أيام المقبلة، حيث سنشهد فقط شبورة مائية تبدأ من الفجر وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الإثنين نهارًا





شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.





طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس لطيف على شمال الصعيد.





طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس



