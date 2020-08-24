وزيرة الثقافة تقرر تحويل مسابقة الصوت الذهبى الى مشروع ثقافى قومى لاكتشاف المواهب يطوف المحافظات وزيادة قيمة جوائزها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة زيادة قيمة جوائز مسابقة الصوت الذهبى وتحويلها الى مشروع ثقافى قومى لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الابداع يطوف محافظات مصر وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبد الدايم أن البروتوكول ياتى تجسيدا للتكامل بين قطاعات الوزارة بما يحقق الصالح العام ، واضافت ان تحويل المسابقة الى مشروع قومى يبرز الاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية ، مشيرة ان مصر غنية بالمواهب الابداعية التى تعد احد وسائل الحفاظ على الهوية .

جدير بالذكر أن مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف الي اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة .

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