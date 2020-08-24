مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، تزامناً مع إ ستمرار الأداء الايجابى الذى شهده السوق المصرى مع أولى تداولات الأسبوع على وقع التهدئة فى الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة بوقف إطلاق النار فى ليبيا .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11460 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 1764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2672 نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال تعرض بعض الاسهم لجنى الارباح و خاصة القيادية التى بدأت رحلة الصعود ووصلت لمستويات المقاومة الاولى بعد فترة طويلة من الأداء العرضى و الذى سيتزامن مع تراجع التجارى الدولى لمستوى الدعم القريب لجنى جزئى الارباح .
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