مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمستهل تعاملات اليوم

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، تزامناً مع إ ستمرار الأداء الايجابى الذى شهده السوق المصرى مع أولى تداولات الأسبوع على وقع التهدئة فى الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة بوقف إطلاق النار فى ليبيا .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11460 نقطة، و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 1764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2672 نقطة.







