سعر اليورو اليوم الاثنين 24-8-2020 مقابل الجنيه في البنوك

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 24-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:


سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

هذا وبلغ سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.



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