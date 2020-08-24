سعر اليورو اليوم الاثنين 24-8-2020 مقابل الجنيه في البنوك

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 24-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:









سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.95 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.66 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.66 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.86 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.66 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.67 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.





هذا وبلغ سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.64 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.











