استشاري تحذر من استخدام "السوشيال ميديا" لأقل من 11 عاما (فيديو)

أكدت الدكتورة عزة ريان، استشارى العلاقات الأسرية، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والخطر في الاستخدام الخاطئ لها.





وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم، أن السوشيال ميديا أثرت على المجتمع، اجتماعيا وسياسيًا وعاطفيًا واقتصاديًا، وحملت جوانب إيجابية وسلبية أيضًا.





وشددت على ضرورة الاستخدام المنضبط للسوشيال ميديا، مستطردة: "المفروض الأول الأقل من 11 سنة لا يجلسوا على السوشيال ميديا لوحدهم، والأب والأم وسيلة ضبط مهمة جدًا لسلوكيات الأطفال".





وعن الخيانة الزوجية والتجسس، قالت:" اللى هيدور هيلاقى، ويجب على الزوجة حينما تكتشف خيانة، أن تسأل نفسها الأسباب، ومن ثم تحاول الإصلاح وبعد ذلك المواجهه بلطف، لتجنب الانفصال، ومعرفة أسباب هذه الخيانة".





وفي سياق متصل كشفت صحيفة بريطانية، أن مراهقة تبلغ 19 عاما وجدت مشنوقة، 20 أغسطس الجارى، وبعد التحقيقات تبين أنها قتلت نفسها بعد إصابة بخلل نفسى نتيجة الهوس بمواقع التواصل الاجتماعى.





وفى التفاصيل، كشفت الصحيفة البريطانية أن المراهقة كلوى دافيسون وجدت مشنوقة داخل منزل عائلتها فى مقاطعة دورهام البريطانية، أخبرت أحد أصدقائها خلال اتصال هاتفى عن نيتها الانتحار، وقالت لها نصا: "سأفعل ذلك"، بحسب تقارير المحكمة.





وقالت أسرة الفتاة إن ابنتهم كانت تتلقى علاجا نفسيا، منذ أن كان عمرها 16 عامًا، ولديها سوابق بإيذاء نفسها واستهلاك كميات كبيرة من الكحول، موضحين أنها مهوسة بمواقع التواصل الاجتماعى وكانت تحذف صورها فى حال لم تحصل على ما يكفى من الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعى.





وأشارتالصحفية البريطانية، إلى أن والدة كلوى حملت شبكات التواصل الاجتماعى مسؤولية ما حصل مع ابنتها، لافتة أن التأثير الذى أحدثته هذه الوسائل على الشباب قد يكون مدمرًا، كما اعتبرت الوالدة أن هذه الوسائل قد استحوذت على حياة ابنتها كلوى.