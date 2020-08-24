الصين تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت هيئة الصحة في الصين، اليوم الإثنين، 16 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية جميعها إصابات شملت مسافرين قدموا من الخارج.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في الصين، 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، جميعها مستوردة أيضا.

 

ووفقًا للإحصائيات الجديدة، لم تسجل الصين لليوم الثامن على التوالي إصابات محلية.

 

هذا، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابات بكورونا حتى الآن 84967 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي منذ تفشي الجائحة وحتى 20 أغسطس الجاري 84917، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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