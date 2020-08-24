راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية: بيتعاملوا كأننا في أسرائيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
روان هيثم .
Advertisements
غرد الفنان راغب علامة مهاجما للسياسيين والحكومة اللبنانية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وتحدث راغب علامة قائلاً: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت".

وتابع: "ويتعاملوا على أن الضحايا والجرحى والمتضررين ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر".

يذكر أن راغب علامة مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية وأول أغنية قدمها كانت "اتفرج على الحلاوة" وأول ألبوم لة" "بكرة بيبرم دولابك".

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعة و 22 دقيقة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفقد نجمه في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

10:00 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى