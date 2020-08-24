راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية: بيتعاملوا كأننا في أسرائيل

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غرد الفنان راغب علامة مهاجما للسياسيين والحكومة اللبنانية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وتحدث راغب علامة قائلاً: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت".



وتابع: "ويتعاملوا على أن الضحايا والجرحى والمتضررين ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر".



يذكر أن راغب علامة مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية وأول أغنية قدمها كانت "اتفرج على الحلاوة" وأول ألبوم لة" "بكرة بيبرم دولابك".