محمود عبد المغني ل"الفجر الفني": معظم أدواري بها شئ أريد قوله...وهذه تفاصيل أعمالي القادمة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements



كشف الفنان محمود عبد المغني عن أعماله الجديدة، التي يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلمه الأخير "صاحب المقام".

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال محمود:" يوجد لي مسلسل "خيط حرير" مع مي عز الدين ، المسلسل مختلف لإبراهيم فخر، ومنتظر عرضه في أكتوبر ، وشخصيتي فيه مختلفة عما قدمته من قبل وجديدة" .


واستكمل محمود حديثه قائلاً: "أُصور حالياً مسلسل "شارع 9 " ، وشخصيتي به جديدة ، والمسلسل إجتماعي لا يخلو من التشويق، وتدور أحداثه في 45 حلقة" .


وفي نهاية حديثه قال محمود: "دائماً أسعى لاختيار عمل يفيدني ويفيد الناس ، فمعظم أدواري يكون بها شئ أريد قوله".


مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "خيط حرير" بطولة كل من مي عز الدين ، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

أخبار تهمك

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفقد نجمه في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعة و 23 دقيقة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

منذ ثلث ساعة

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

10:00 ص

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

09:01 ص

نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى