أسما شريف منير تتحدث عن فوائد النوم عبر "إنستجرام"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الإعلامية أسما شريف منير فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما شريف منير في هذا الفيديو تتحدث لجمهورها عن فائدة النوم قائله: ""‫الإنسان العادي بينام ٢٦ سنة في حياته، بنقضي ثلث حياتنا نايمين ، إذا افترضنا أن متوسط عمره 75 سنة ‬،النوم بيستحوذ على 40% من أيام البشر، ده اللي هو ٨ ساعات في اليوم".

وتابعت: "مع انه رقم يخض بس هو استثمار في محله؛ لتحسين صحتك الجسدية والعقلية، وده قدر كافي من النوم يقوي المناعة وبيزيد من الخصوبة وبينظم الوزن".

وأضافت: "وفي المتوسط الواحد بيتقلب في سريره حوالي 7 سنين عشان بس يحاول ينام، ويمكن اكتر فا الواحد لازم يدور علي طرق تساعد على الاسترخاء ومحاربة الأرق".

واستكملت: ".انا نمت كتير اوي في حياتي كا نوع من انواع الهروب من واقع مزعلني او حاجه واقفه قدامي مش عارفة احلها، ونمت في حملي كتير بردو".

واختتمت: "اخدت قرار اني لازم اظبط نومي و اصحي بدري و انام بدري عشان الواحد من غير صحته كل حاجه في حياته بتكون اصعب عليه و علي اللي حواليه..ناموا بدري و اصحوا بدري و مضيعوش عمركم في النوم الكتير اللي مش مش مفيد او حتي عشان تهربوا''.

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