بعد تعرضه للتنمر.. حمادة صميدة: شكلي رزق من عند ربنا

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تحدث الفنان حمادة صميدة عن كواليس تعرضه للتنمر وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".



وقال صميدة: "مفيش حد كامل إلا سيدنا النبي وأنا طول عمري بتعرض للتنمر بسبب سناني وشكلي لأن ربنا خلقني كده".



وتابع: " هنقابل ربنا زي ما جابنا وأنا مبقتنعش بفكرة عمليات التجميل لأني مش هتعالج بده.



وأضاف: "لكن بشغلي وأنا عارف إن ربنا إداني قبول وده اللي نجحني وأثر عليا مسافة كبيرة قوي".



واستكمل: "أنا اشتغلت في جراج عربيات واشتغلت بتاع أنابيب وغير كل ده أنا كنت بجتهد وأجري وأسعى واجتهد".



وتابع: "أنا قوي وشكلي ده رزق من عند ربنا ووالدتي دايما تقولي اوعى في يوم تروح تسد أسنانك لأن فتحة سنانك دي رزق كبير من عند ربنا واوعى تعمل فيها حاجة".