بعد تعرضه للتنمر.. حمادة صميدة: شكلي رزق من عند ربنا
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:20 ص
روان هيثم
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تحدث الفنان حمادة صميدة عن كواليس تعرضه للتنمر وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".
وقال صميدة: "مفيش حد كامل إلا سيدنا النبي وأنا طول عمري بتعرض للتنمر بسبب سناني وشكلي لأن ربنا خلقني كده".
وتابع: " هنقابل ربنا زي ما جابنا وأنا مبقتنعش بفكرة عمليات التجميل لأني مش هتعالج بده.
وأضاف: "لكن بشغلي وأنا عارف إن ربنا إداني قبول وده اللي نجحني وأثر عليا مسافة كبيرة قوي".
واستكمل: "أنا اشتغلت في جراج عربيات واشتغلت بتاع أنابيب وغير كل ده أنا كنت بجتهد وأجري وأسعى واجتهد".
وتابع: "أنا قوي وشكلي ده رزق من عند ربنا ووالدتي دايما تقولي اوعى في يوم تروح تسد أسنانك لأن فتحة سنانك دي رزق كبير من عند ربنا واوعى تعمل فيها حاجة".
وقال صميدة: "مفيش حد كامل إلا سيدنا النبي وأنا طول عمري بتعرض للتنمر بسبب سناني وشكلي لأن ربنا خلقني كده".
وتابع: " هنقابل ربنا زي ما جابنا وأنا مبقتنعش بفكرة عمليات التجميل لأني مش هتعالج بده.
وأضاف: "لكن بشغلي وأنا عارف إن ربنا إداني قبول وده اللي نجحني وأثر عليا مسافة كبيرة قوي".
واستكمل: "أنا اشتغلت في جراج عربيات واشتغلت بتاع أنابيب وغير كل ده أنا كنت بجتهد وأجري وأسعى واجتهد".
وتابع: "أنا قوي وشكلي ده رزق من عند ربنا ووالدتي دايما تقولي اوعى في يوم تروح تسد أسنانك لأن فتحة سنانك دي رزق كبير من عند ربنا واوعى تعمل فيها حاجة".