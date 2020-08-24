نور اللبنانية تنضم لقائمة أبطال مسلسل "عمر الناجي" "حرب طروادة" لـ أمير كرارة

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تعاقدت الفنانة نور اللبنانية على مسلسل "عمر الناجي" (حرب طروادة)، الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، والمسلسل تدور أحداثه في ثماني حلقات، وهو من انتاج سينرجي، ةتأليف وإخراج بيتر ميمي، ويُعد المسلسل التعاون الأول الذي يجمع بين نور وأمير كرارة.





وفي سياق آخر، تقوم الفنانة نور اللبنانية حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، وهو من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو بطولة دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين.



والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

