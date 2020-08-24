وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة التنسيق بعد 3 أيام من غلق التسجيل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه حرص على سير العمل والخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب بمكتب التسنيق المركزى الذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مره فى تاريخها.





وأعلن وزير التعليم العالى، فى تصريحات صحفية، خلال تفقده مكتب التنسيق، أننا الآن فى منتصف المرحلة الأولى والتى تنتهى الأربعاء المقبل، موضحا: "أى طالب عنده مشكله يتوجه لأى جامعة قريبة من مكان سكنه فهناك معامل الحاسب الآلى بالجامعات مجهزة وبها متخصصين مؤهلين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات ".





وكشف وزير التعليم العالى، أنه من المرتقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، وإعلان مواعيد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لكل الشعب.





وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب.



