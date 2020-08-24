تجاوز حصيلة إصابات فيروس كورونا في روسيا 960 ألفا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أبلغت السلطات في روسيا عن 4744 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الاثنين، مما رفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 961.493 حالة، وهي رابع أكبر حالة في العالم.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قالت السلطات، إن 65 شخصا لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 16448.

وقد كشفت السلطات الروسية، يوم السبت، عن خطة لإنتاج أكثر من 6 ملايين لقاح لفيروس كورونا شهريًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول على لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.

وقد سجلت السلطات الصحية الروسية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" قال بوتين: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف الرئيس الروسي، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وأكد الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.



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