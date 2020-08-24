وكيل "ري الفيوم": ندرس مشروع إعادة تأهيل محطات المعالجة (فيديو)

قال المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، إن بحيرة قارون من أكثر الأماكن التي عانت من الصرف الصحي، والمخلفات.





وأشار "نضر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يدرسون مشروع إعادة تأهيل محطات المعالجة، بهدف توصيل المياه لبحيرة قارون آمنة، وسيتم تنفيذ جزء منه في شهر ديسمبر المقبل بهدف توصيل المياه إلى بحيرة قارون آمنة.





وأضاف أن مخلفات المدينة الصناعية بالمحافظة تعتبر أخطر من الصرف الصحي، ولهذا تقوم وزارة البيئة بالتفتيش على المصانع بصفة دورية، منوها بأن المحافظة بها نحو 44 محطة إعادة استخدام المياه بهدف زيادة كميات المياه التي تصل للزراعات.





وفي سياق منفصل، عقد قد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشُكلة لدراسة الأثر البيئى لمشكلات الصرف الصحى والصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، والإجراءات التى يمكن تطبيقها لإنقاذ بحيرة قارون، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.





قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن اجتماع المحافظ، جاء تفعيلًا لقرارات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الجارى بشأن المتابعة الدورية لجميع المحطات والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، والذى تم خلاله الاتفاق على المرور على 14 محطة للصرف الصحى تستقبل الصرف الصناعي، منها محطة كوم أوشيم، وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد المنشآت التى تقوم بالصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى بالمناطق الصناعية ومنها منطقة كوم أوشيم، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، بالتوازى مع المرور على باقى المحطات التى تستقبل الصرف الصناعى بالوجه البحرى والفيوم.





وأكد محافظ الفيوم على أهمية تضافر الجهود، حتى تؤدى اللجنة عملها على الوجه الأمثل فى الوصول إلى حل متكامل لمشكلة الصرف الصحى والصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك كخطوة هامة فى الحفاظ على بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئى بالبحيرة، كونها تتمتع بأهمية سياحية واقتصادية كبيرة لأهالى المحافظة.



