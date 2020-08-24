تعرف على أبطال فيلم "مطبعة هرم" للمخرج سامح عبد العزيز

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل المخرج سامح عبد العزيز تجهيزات فيلمه الجديد "مطبعة هرم"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، وهو من تأليف أمين جمال، محمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة وذلك في إطار كوميدي.

يُشار أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال تعاونا معًا في مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان بيومي حاليًا في فيلم "النمس والإنس" مع الفنان محمد هنيدي، ويُجسد خلال الأحداث دور عفريت وصاحب كبارية، والفيلم من إخراج شريف عرفة ويتبقى حوالي أسبوع لكي ينتهوا من التصوير.






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