مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين فى انفجار بالفلبين

أفادت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، بمقتل 10 جنود على الأقل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين فى انفجار قنبلتين بجنوب الفلبين.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، دمر الانفجار الأول متجرا لبيع المواد الغذائية ومتجر كمبيوتر وشاحنتين عسكريتين فى بلدة جولو بإقليم سولو.

وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن القنبلة الأولى كانت مثبتة بدراجة نارية متوقفة.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن انفجار ثان هز المنطقة بعد فترة وجيزة من الانفجار الأول، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تسبب فى سقوط ضحايا أو ألحق أضرارا بالمنطقة.

وفي سياق منفصل، تخطط الفلبين لبدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الروسي في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء الفلبينية الحكومية (PNA).

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الموافقة على لقاح طوره معهد ابحاث الجمالية في موسكو، واصفا إياه بأنه "الأول من نوعه في العالم".

قال المتحدث الرئاسي هاري روك في إفادة إعلامية، إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ستجرى في الفلبين في الفترة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021 - في نفس الوقت الذي تُعقد فيه في روسيا.

وقال روك إن التجارب ستعقد بعد أن تجري لجنة خبراء اللقاحات مراجعة لنتائج التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية في سبتمبر. وأضاف أنه في حالة تحرك العملية كما هو مقرر، يمكن تطعيم الرئيس رودريغو دوتيرتي بحلول الأول من مايو 2021.