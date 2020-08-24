روبي تعود لبلاتوة "حلم سوسن" في هذا الموعد

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تعود الفنانة روبي لإستئناف تصوير مشاهدها في فيلم "حلم سوسن" منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك في الديكورات الخاصة بالعمل، وكان صناع العمل قد انتهوا من تصوير أسبوع واحد فقط من أحداث الفيلم.



فيلم "حلم سوسن" من إخراج أحمد الجندي، تأليف أيمن وتار، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم من بينهم أكرم حسني، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي لا يخلو من الفانتازيا.



ويُجسد أحمد فهمي خلال الأحداث دور شاب مستهتر، ويُجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والده الذي يمتلك مصنع، ويُقدم الفنان خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمي وهو الذى يقوم بإدارة مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعد ذلك بسبب سعي أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.



وفى سياق آخر، تعاقدت الفنانة روبي على بطولة فيلم "برة المنهج" مع الفنان ماجد الكدواني، وهو من إخراج عمرو سلامة، ومن المقرر انطلاق التصوير الأيام المقبلة بعد انتهاء المخرج من تعاقدات باقي النجوم المشاركين فى العمل ومعاينة اماكن التصوير.



