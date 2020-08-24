المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، 1537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1303 حالات شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبحسب منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 52349 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 36343، أي بمعدل تعاف يبلغ 69,4%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 888 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,7%.

 

وقال المرابط، إن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 166 حالة، 31 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة تجاوز 50 ألفا.

 

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