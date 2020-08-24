بعد ساعات من طرحها.. "لينا حياة بعدين" لـ تامر حسني تقترب من ربع مليون مشاهدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نجحت أغنية "لينا حياه بعدين" للفنان تامر حسني، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، فقد أوشكت على كسر حاجز الربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي الأغنية الخاصة بتتر مسلسل "مدرسة الحب".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبك كان فرحة قلبي وأحلى ما فيه .. حضنك كان هو الحضن اللي مدفيه .. اللي أنا عشته معاك يا حبيبي هعيش إزاي بعديه".

"حبيبي ودعت بيك أيامي .. راحت معاك أحلامي.. والدنيا إيه وهعيشها تاني لمين".


أغنية "لينا حياه بعدين" من كلمات أحمد المالكي، ألحان شريف بدر، توزيع هيثم راضي.

وفي سياق آخر، انتهى تامر حسني مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو بطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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