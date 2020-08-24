المكسيك تسجل 226 حالة وفاة و3948 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الاثنين، عن تسجيل 226 حالة وفاة و3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وشهدت المكسيك، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكنه يعد ضئيلا مقارنة بالأيام السابقة.

 

وكشفت السلطات الصحية المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 560164 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 60480 حالة وفاة.

 

وأوضح مسؤولون حكوميون مؤخرا، أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

 

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، توقع أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

 

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

 

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