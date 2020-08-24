ديبالا بديل ميسي في برشلونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:00 ص
ديبالا
ديبالا
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني حدد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي على رأس أولوياته من أجل تعويض رحيل نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر البرغوث الأرجنتيني الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الايطالية بأن مستقبل ميسي ما زال غير واضح المعالم مع برشلونة عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية نقلاً عن العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا لا يرى نفسه ضمن فريق العولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا مطروحاً للبيع في يوفنتوس خصوصًا عقب رفضه تجديد عقده في الفترة الأخيرة، حيث طالب النجم الأرجنتيني بالحصول على راتب يبلغ حوالي 20 مليون يورو.

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يوفنتوس ميسي ديبالا برشلونة

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