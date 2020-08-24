محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:31 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي للأهلي يبذل محاولاته من أجل تجهيز أحمد الشيخ نجم الفريق حتى يدخل قائمة مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة وذلك عقب إصابته بكدمة في الكاحل مما تسبب في غيابه عن قائمة المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك والتي إنتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

وكان أحمد الشيخ تعرض للإصابة في مباراة أسوان يوم الأثنين الماضي ولم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية التي سبقت مباراة الزمالك، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم.

وعلى جانب آخر، يخضع وليد سليمان نجم الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم وذلك من أجل معرفة حجم إصابته في الكتف التي تعرض لها أثناء مباراة الزمالك من أجل الفحص الذي سيحدد مدى إصابته وموقفه من التدريبات والمباريات المقبلة خاصة وأن وليد سليمان يُعاني من الآم قوية في الكتف وذلك عقب إلتحام عنيف بينه وبين محمد عبد الشافي نجم الزمالك ليُغادر بعدها عبد الشافي المباراة ويستكمل سليمان المباراة على الرغم من معاناته من آلام قوية في الكتف نتيجة هذا الإلتحام العنيف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الجونة في التاسعة مساءً يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

وليد سليمان رياضة الاهلي احمد الشيخ

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