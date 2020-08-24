التفاصيل الكاملة عن انفجار دمشق الذي أغرق سوريا في الظلام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:35 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بريف دمشق، في انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا، ليل الأحد.

 

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة  الأنباء السورية (سانا): "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".

 

وكشف غانم، أن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا، بحسب الوكالة الرسمية.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي"، بعد تعرضه لما وصفته "اعتداء إرهابيا" فجر الاثنين.

 

وكان وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، قال إنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي.

 

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