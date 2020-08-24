صوفي ترنر تضم ديكور "صراع العروش" لمقتنيات منزلها

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فاجأت النجمة الشابة صوفي ترنر متابعيها عبر مواقع التواصل، بإعلانها عن ضم احد الاكسسوارات الهامة التي استخدمت في احداث مسلسل صراع العروش، لتكن ضمن مقتنيات منزلها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن صوفي قامت بنشر هذا الديكور، الذي اتضح انه كرسي عرش الشمال، الذي ظهرت صوفي جالسة عليه في ختام احداث الموسم الاخير من المسلسل.

وكتبت صوفي بجانب الكرسي احتفالا بضمه، مرحبا بعودتك للمنزل، وكان اعلها قد تم نقش رؤوس الذئاب في اشارة لشعار منزل ستارك من المسلسل.

