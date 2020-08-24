فيني جونز عن زوجته الراحلة: أنتظر لقائي بها بفارغ الصبر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تحدث النجم البريطاني فيني جونز عن زوجته الراحلة تانيا، التي توفت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك عبر كتاب قام بطرحه يخلد من خلاله ذكراها.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الكتاب حمل اسم Lost Without You وتحدث خلاله النجم البريطاني عن ما يعانيه من آلام وحدة عقب رحيل زوجته.
وكان من اشهر الادوار التي قدمها فيني، مشاركته في بطولة فيلم "جن ماشين" الذي تدور قصته حول مجموعة من المسجونين الذين يواجهون سجانيهم في مبارة كرة قدم.

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