مرشح برشلونة يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:30 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
عبد القادر عرابي
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن جوردي فيري، المرشح على منصب رئاسة نادي برشلونة الإسباني، تواصل مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن فيري يرى أن كلوب هو الشخص المناسب لمشروعه في برشلونة، إذا نجح في الرئاسة.

وقال فيري في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "بدأت بالفعل المفاوضات مع يورجن كلوب، ويبدو وأن برشلونة في حاجة إلى مدرب مثله".

وتابع: "لدينا خطة طويلة الأمد مع برشلونة، ونرى أن يورجن كلوب هو الرجل الأمثل لتطبيق تلك الخطة".

ويتولى يورجن كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق عدة نجاحات، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعيد غياب 30 عاماً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرشح برشلونة كلوب رياضة برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مرشح برشلونة يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ حوالي 8 ساعات

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

توابع زلزال القمة تهدد استقرار غرفة الملابس في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

07:05 ص

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

04:41 ص

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى