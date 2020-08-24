مرشح برشلونة يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن جوردي فيري، المرشح على منصب رئاسة نادي برشلونة الإسباني، تواصل مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.





وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن فيري يرى أن كلوب هو الشخص المناسب لمشروعه في برشلونة، إذا نجح في الرئاسة.





وقال فيري في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "بدأت بالفعل المفاوضات مع يورجن كلوب، ويبدو وأن برشلونة في حاجة إلى مدرب مثله".





وتابع: "لدينا خطة طويلة الأمد مع برشلونة، ونرى أن يورجن كلوب هو الرجل الأمثل لتطبيق تلك الخطة".





ويتولى يورجن كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق عدة نجاحات، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعيد غياب 30 عاماً.



