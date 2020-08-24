مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:30 ص
مروان محسن
مروان محسن
أمل الحلفاوي
Advertisements
طالب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن صفوف الأحمر، خلال الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة.

جاء ذلك حسب ما كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مشيرا إلى أن اللاعب اتخذ ذلك القرار بعد تعرضه لضغوط عديدة في الفترة الماضية، مؤكدا أنه يرى أن هذا الأفضل للطرفين.

وأوضح أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، أن مروان محسن قام بتمديد عقده على بياض، ولكن حتى الآن العقد لم يُفعل.

وأشار إلى أنه من الممكن عودة أحمد ياسر ريان، الذي يستحق فرصة في الهجوم، حسب ما يرى، إضافة إلى وليد آزارو الذي سيعود مرة آخرى للنادي الأهلي.

وأكد على صعوبة بيع عقد آليو بادجي، الذي لم يثبت نفسه حتى الآن، لجماهير الأهلي مثل فلافيو وفيلكس، مشيرا إلى أنه في حالة بيعه لن يجلب نفس الأموال التي دفعت لضمه.

وواصل، "لجنة التخطيط هي صاحبة قرار استمرار أو رحيل أي لاعب، وفايلر ليس بالتأكيد صاحب القرار، قد يكون المدرب غير مقتنع بلاعب معين، ولكن قرار الإدارة واللجنة".

وشدد على أن قرار إعارة وليـد آزارو كان خاطئ، ولم يكن الأهلي يمتلك أفضل منه، ولذلك كان يجب تدخل لجنة التخطيط مع فايلر.

واردف، "من المفترض أن يتدخل مسئولو اللجنة في بعض القرارات للمحافظة على اللاعبين، فليس من المعقول أن يكون المدرب متعاقد لمدة موسم ونصف ويرحل 7 لاعبين عن النادي".

وتمنى أن ينقذ صالح جمعة نفسه، مشيراً إلى أن اللاعب لديه مشكلة، ويجب أن يساعد نفسه ويتدارك الأمور تمامًا.

وأضاف، "العقلية تختلف من لاعب إلى آخر، صالح بالتأكيد مقصر، ومن المستحيل أن يكون المدرب لديه لاعب مميز ولديه نواقص، ويقوم بعدم الاعتماد عليه".

وأشاد بموهبة صالح جمعة، مؤكدا أن لديه إمكانيات مميزة، ويحتاج لإثبات ذاته في المرحلة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان محسن رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مرشح برشلونة يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

منذ ساعة الا ربع

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ 43 دقيقة

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ يوم

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

توابع زلزال القمة تهدد استقرار غرفة الملابس في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 15 ساعة

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

07:31 ص

اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

07:05 ص

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

04:41 ص

مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى