الزمالك يسعي للحفاظ على نجم الفريق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يرغب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على رغبته في فتح ملف تجديد عقد التونسي فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأول بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة القادمة.




وهناك اتجاه قائم داخل جدران القلعة البيضاء نحو إقناع ساسي بتخفيض قيمة عقده، وذاك خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظراً لقلة الإمكانيات المادية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية التي تساعد على تجديد عقد بنفس المبلغ.


وقد تمسك اللاعب التونسي بالحصول على نفس القيمة لتجديد عقده مع الفريق، والتى تقترب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ما يواجه صعوبة المفاوضات بين الطرفين.



والجدير بالذكر أنينتهى عقد التونسي فرجانى ساسى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى آخر في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

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