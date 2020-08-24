أحمد عز لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني لـ"هجمة مرتدة".. وقصة المسلسل تدور حول هذه الفكرة





وأضاف قائلًا: "أنا بحب دائماً القصص الحقيقة وكلما كانت الأحداث حقيقة يُسَهِل هذا علينا كثيرًا".



وتابع: "ما جذبني للمسلسل هو أن أحداثه حقيقية.. فأنا أحب الأعمال الوطنية لأنها عندما تحقق نجاحًا تساهم في بناء جيل جديدة يحب وطنه، وهذا ما وجدته في فيلم (الممر)، حيث ظهرت فيه هذه الحالة لأن العمل تم بطريقة صحيحة ومدروسة، وهذا دور الفن ودورنا إننا نعمله" .



يشارك في بطولة "هجمة مرتدة" أحمد عز و هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي والكثير من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.





كشف الفنان أحمد عز، عن أعماله الجديدة، ومنها مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم تأجيل عرضه لرمضان 2021، بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد على خلفية أزمة "كورونا".وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد عز: إنه سيتم تغيير اسم المسلسل، موضحًا أنه عمل وطني بالأساس ومأخوذ من ملفات المخابرات،