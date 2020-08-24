تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة





شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الهولندي فان دي بيك من صفوف نادى أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة يريدون التعاقد مع لاعب أياكس دوني فان دي بيك مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز.





وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة سوف ترسل هذا العرض إلي النادي الهولندي خلال أيام من أجل ضم لاعب الوسط الشاب بأمر من المدرب الجديد للبارسا رونالد كومان.



