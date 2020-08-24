الموت يغيب شاعر غنائي شهير

ودع المطرب العراقي، سعدون جابر، الشاعر الفراتي السوري، عبد الناصر الحمد، الذي كتب له إحدى أشهر أغانيه "عشرين عام انقضت"وفي تغريدة له في صفحته الشخصية في "تويتر" أرفقها بصورة تجمعه بالشاعر الراحل.





وعلق سعدون جابر إن الحمد "أتحفنا بروائع ستبقى خالدة إلى الأبد"، وأشار خاصة إلى أغنيتي "عشرين عام" و"بيتنا المهجور".





وأضاف جابر أن من "أعطانا هذه الروائع سيبقى حاضرا في ضمائرنا"





وكان الحمد توفى أمس في منزله في جرمانا بريف دمشق عن عمر ناهز 62 عاما، وترك عددا من الأشعار والدواوين بالفصحى والعامية، وقد غنى له عدد من المطربين العرب، بينهم العراقي سعدون جابر، الذي غنى له "عشرين عام" وهي التي كتبها الشاعر قبل نحو عشرين عاما.