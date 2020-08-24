اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:05 ص
علي ماهر حلمي
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عاد نادى برشلونة الإسباني من جديد للتفاوض مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي من أجل ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان البارسا سوف يعمل الآن على إخراج اللاعبين الغير موجودين في خطط كومان، ومن ثم في شهر سبتمبر القادم سوف يشن هجوما جديدا من اجل التوقيع مع لاوتارو مارتينيز.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن إدارة نادى برشلونة تعتبر ان مسيرة لويس سواريز انتهت في كامب نو، وحان الوقت لوصول لاوتارو الذي يعتبر أولوية النادى هذا الصيف.
يذكر أن كومان أبلغ إدارة النادي الكتالوني أن لا يريد كل من لويس سواريز و إيفان راكيتيتش وسيرجو بوسكيتس بالإضافة إلى جوردي ألبا وصامويل اومتيتي مع الفريق فى الموسم الجديد.